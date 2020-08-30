«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: Reuters

В составе «Ростова» ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У «Краснодара» отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

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Ничейная серия в матчах РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» достигла пяти матчей.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с желто-синими.

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