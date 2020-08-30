«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф — Российского
КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф — Российского
В составе «Ростова» ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У «Краснодара» отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Ничейная серия в матчах РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» достигла пяти матчей.
Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с
«Ростов» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал восемь очков и идет десятым. В следующем туре «Ростов» примет московский «Локомотив», «Краснодар» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором». Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.