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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф — Российского премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Краснодар».

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Источник: Reuters

В составе «Ростова» ударом со штрафного гол забил Матиас Норманн (64-я минута). У «Краснодара» отличился Маркус Берг (72). Лучшим игроком матча был признан вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. После финального свистка красную карточку получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

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Ничейная серия в матчах РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» достигла пяти матчей.

Российская Премьер-Лига

Краснодарцы не проигрывают ростовскому клубу в чемпионате России с 6 апреля 2014 года (0:2). Это поражение остается для краснодарской команды единственным в 21 очном матче национального первенства с желто-синими.

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Краснодар (Краснодар)

«Ростов» с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» набрал восемь очков и идет десятым. В следующем туре «Ростов» примет московский «Локомотив», «Краснодар» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором». Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.

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