«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

На 29-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана, который 7 августа на правах аренды перешел из петербургского «Зенита».

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«Сочи» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» набрал шесть очков и идет 11-м.

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