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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. «Сочи» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Фишт».

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Источник: РИА "Новости"

На 29-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник сочинцев Эммануэль Маммана, который 7 августа на правах аренды перешел из петербургского «Зенита».

Российская Премьер-Лига

«Сочи» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» набрал шесть очков и идет 11-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Сочи» сыграет в Грозном с «Ахматом», «Урал» примет подмосковные «Химки». Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.

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