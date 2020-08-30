«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. «Сочи» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. «Сочи» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
На 29-й минуте
«Сочи» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (три победы, три ничьи) и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» набрал шесть очков и идет 11-м.
В следующем туре «Сочи» сыграет в Грозном с «Ахматом», «Урал» примет подмосковные «Химки». Матчи состоятся после паузы на игры национальных сборных.