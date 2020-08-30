Миранчуком интересовалась «Барселона». Кикнадзе раскрыл подробности
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку.
Ранее стало известно о переходе россиянина в «Аталанту».
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда 24-летний россиянин пройдет медобследование.
В воскресенье после игры 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) Миранчук попрощался с болельщиками.
— Кто претендовал на Алексея помимо «Аталанты»?
— Мы начинали общаться с «Барселоной», ее представители приезжали сюда на него посмотреть. Алексей болеет за каталонцев, поэтому наше первое желание было, чтобы он ушел в «Барсу». На прошлогодний Суперкубок России здесь побывал
К сожалению, потом в Лиге чемпионов дома плохо сыграли с «Байером», когда Абидаль (экс-спортивный директор «Барселоны». — Прим. «СЭ») сидел на трибунах, и тогда гордиться было нечем ни Леше, ни команде, ни мне, никому… Поэтому вопрос с «Барселоной» отошел в сторону.
Для нас принципиально, чтобы и для самого игрока, и для его представителя, и для нас условия были комфортными. Здесь вопросы взаимодействия предстоит оттачивать и шлифовать. В целом довольны трансфером, и опыт учтен. (Максим Алланазаров).