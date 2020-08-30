«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили после финального свистка
Как жаль, что этот шикарный матч в Краснодаре закончился.
Как жаль, что этот шикарный матч в Краснодаре закончился.
Южное дерби в Краснодаре получилось на загляденье. Команды не стали осторожничать и устроили настоящее пиршество атакующего футбола с обилием красивых ударов, опасных моментов, интригой и сопутствующими страстями.
Мурад Мусаев после ничьей с ЦСКА лишь немного «причесал» стартовый состав команды. Отбывшего срок дисквалификации Кайо он выпустил вместо провалившего предыдущую встречу Сорокина, а Уткина заменил на Вильену.
К радости болельщиков «Краснодара», в заявку команды
Валерий Карпин оказался ещё консервативнее своего коллеги и сделал в старте «Ростова» только одну перестановку. Хавбека Глебова он заменил на японского новичка Хасимото, неожиданно открывшего в себе бомбардирский талант.
В первые минуты игра в Краснодаре смотрелась здорово: высокие скорости, крутые передачи, обилие атак и опасных моментов. Особенно в созидании преуспевал «Ростов». Гости нащупали слабое место на левом фланге обороны гостей и за несколько минут провели две похожие атаки.
У «Краснодара» же самым опасным моментом в начале встречи стал эпизод с забросом на Берга. Швед здорово обработал мяч грудью в чужой штрафной, но пробить как следует не смог.
К середине тайма разгорячённые остроатакующей игрой команды так завелись, что обычно спокойный Ерёменко сцепился с Петровым — Сергей не выбил мяч в аут, когда Байрамян лежал в чужой штрафной. Участников перепалки быстро удалось успокоить, но каждому из них арбитр вручил по «горчичнику».
Но на этом эпизод не закончился. У бригады судей возникло предположение, что в ворота «Краснодара» можно назначить пенальти — после выигранной верховой борьбы в своей штрафной Петров приземлился прямо на ногу Байрамяну, поэтому тот сразу и не смог подняться.
Сумасшедший темп соперникам удавалось поддерживать почти до конца тайма. Гостям такой футбол больше не принёс дивидендов, а вот хозяева на 36-й минуте получили реальный шанс забить. После заблокированного удара Классона мяч оказался у Вильены. Голландец в падении отдал передачу Оллсону, а тот нанёс мощнейший удар из штрафной. К счастью для ростовчан, Песьяков занял удачную позицию, поэтому без проблем отбил мяч перед собой.
После перерыва ход матча практически не изменился. Разница была лишь в том, что ранее превосходящий соперника по владению мячом «Краснодар» стал ничуть не меньше создавать опасных моментов у чужих ворот, чем «Ростов». Сначала после паса Классона пяткой защитник гостей еле успел заблокировать удар Вандерсона, а затем случился момент, который стал едва ли не главным украшением матча. Олссон нанёс шикарный удар издали в девятку, но Песьяков в красивом прыжке переправил мяч на угловой.
Впрочем, несмотря на возросшую активность хозяев, открыли счёт гости. Норманн решил исполнить стандарт, заработанный в нескольких метрах от штрафной, и потрясающим обводящим ударом угодил точно в ближний угол ворот — без шансов для Сафонова.
Но счастье «Ростова» длилось не долго. Через несколько минут после пристрелочного удара Уткина в штангу хозяева разыграли отличную комбинацию и восстановили равенство в счёте. Вандерсон отдал разрезающую передачу Петрову на правый фланг, тот выкатил мяч на пустые ворота Бергу, а швед спокойно отправил его в сетку.
Почувствовав «запах крови», «Краснодар» ещё больше усилил давление на ворота гостей. Но как бы быстро и разнообразно «быки» ни пытались действовать, «Ростов» больше не позволил сопернику забить. Гости пережили удары Вандерсона и Петрова с правого фланга, а также справились с блестящим проходом Кабеллы.
Вплоть до финального свистка, который зафиксировал ничью, футболисты носились по полю и встречали атаки друг друга прессингом. И это после 90 невероятно насыщенных минут!
Богдан Горбунов