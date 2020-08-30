«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили после финального свистка

Источник: РИА "Новости"

Южное дерби в Краснодаре получилось на загляденье. Команды не стали осторожничать и устроили настоящее пиршество атакующего футбола с обилием красивых ударов, опасных моментов, интригой и сопутствующими страстями.

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Ари попал в заявку «Краснодара» впервые с марта

Мурад Мусаев после ничьей с ЦСКА лишь немного «причесал» стартовый состав команды. Отбывшего срок дисквалификации Кайо он выпустил вместо провалившего предыдущую встречу Сорокина, а Уткина заменил на Вильену.

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К радости болельщиков «Краснодара», в заявку команды наконец-то вернулся Ари. Из-за многочисленных травм форвард не попадал в состав с марта.



Валерий Карпин оказался ещё консервативнее своего коллеги и сделал в старте «Ростова» только одну перестановку. Хавбека Глебова он заменил на японского новичка Хасимото, неожиданно открывшего в себе бомбардирский талант.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Ростов» нашёл слабое место в обороне «Краснодара». Но «быков» спасла штанга

В первые минуты игра в Краснодаре смотрелась здорово: высокие скорости, крутые передачи, обилие атак и опасных моментов. Особенно в созидании преуспевал «Ростов». Гости нащупали слабое место на левом фланге обороны гостей и за несколько минут провели две похожие атаки.

На подступах к штрафной Байрамян дожидался подключений партнёров и отдавал им передачи в свободную зону в районе угла вратарской. Сначала он вывел на ударную позицию Шомуродова — форвард пробил внешней стороной стопы и промахнулся, а затем шанс забить выпал Ерёменко. Удар хавбека оказался точнее, однако открыть счёт он также не смог — мяч попал в штангу.

У «Краснодара» же самым опасным моментом в начале встречи стал эпизод с забросом на Берга. Швед здорово обработал мяч грудью в чужой штрафной, но пробить как следует не смог.

Ерёменко сцепился с Петровым. VAR помог «Краснодару»

К середине тайма разгорячённые остроатакующей игрой команды так завелись, что обычно спокойный Ерёменко сцепился с Петровым — Сергей не выбил мяч в аут, когда Байрамян лежал в чужой штрафной. Участников перепалки быстро удалось успокоить, но каждому из них арбитр вручил по «горчичнику».

Но на этом эпизод не закончился. У бригады судей возникло предположение, что в ворота «Краснодара» можно назначить пенальти — после выигранной верховой борьбы в своей штрафной Петров приземлился прямо на ногу Байрамяну, поэтому тот сразу и не смог подняться.

В итоге разбираться пришлось главному арбитру Сергею Карасёву. Рефери посмотрел повтор эпизода и решил не ставить одиннадцатиметровый.

Сумасшедший темп соперникам удавалось поддерживать почти до конца тайма. Гостям такой футбол больше не принёс дивидендов, а вот хозяева на 36-й минуте получили реальный шанс забить. После заблокированного удара Классона мяч оказался у Вильены. Голландец в падении отдал передачу Оллсону, а тот нанёс мощнейший удар из штрафной. К счастью для ростовчан, Песьяков занял удачную позицию, поэтому без проблем отбил мяч перед собой.

Норманн шикарно реализовал штрафной удар. Берг сравнял счёт

После перерыва ход матча практически не изменился. Разница была лишь в том, что ранее превосходящий соперника по владению мячом «Краснодар» стал ничуть не меньше создавать опасных моментов у чужих ворот, чем «Ростов». Сначала после паса Классона пяткой защитник гостей еле успел заблокировать удар Вандерсона, а затем случился момент, который стал едва ли не главным украшением матча. Олссон нанёс шикарный удар издали в девятку, но Песьяков в красивом прыжке переправил мяч на угловой.

Впрочем, несмотря на возросшую активность хозяев, открыли счёт гости. Норманн решил исполнить стандарт, заработанный в нескольких метрах от штрафной, и потрясающим обводящим ударом угодил точно в ближний угол ворот — без шансов для Сафонова.

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Но счастье «Ростова» длилось не долго. Через несколько минут после пристрелочного удара Уткина в штангу хозяева разыграли отличную комбинацию и восстановили равенство в счёте. Вандерсон отдал разрезающую передачу Петрову на правый фланг, тот выкатил мяч на пустые ворота Бергу, а швед спокойно отправил его в сетку.

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Страсти на поле не утихали даже после финального свистка. За разговоры Карасёв удалил Мусаева

Почувствовав «запах крови», «Краснодар» ещё больше усилил давление на ворота гостей. Но как бы быстро и разнообразно «быки» ни пытались действовать, «Ростов» больше не позволил сопернику забить. Гости пережили удары Вандерсона и Петрова с правого фланга, а также справились с блестящим проходом Кабеллы.



Вплоть до финального свистка, который зафиксировал ничью, футболисты носились по полю и встречали атаки друг друга прессингом. И это после 90 невероятно насыщенных минут!

Успокоиться не мог и главный тренер «Краснодара». Уже после окончания встречи он что-то неприятное сказал Карасёву и схлопотал красную карточку. Невероятно горячее южное дерби и не могло закончиться по-другому.