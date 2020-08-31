На фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной

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Около двух десятков человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых. На видео видно, что неизвестные не тронули парня с девушкой и мужчину с ребёнком.

По информации источника, нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне.

Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей.

Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.