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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

На фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной

На фанатов петербургского «Зенита» было совершено нападение в одной из хинкальных Москвы, сообщается в телеграм-канале Baza.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Около двух десятков человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых. На видео видно, что неизвестные не тронули парня с девушкой и мужчину с ребёнком.

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По информации источника, нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне.

Никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили и уехали из кафе даже не дожидаясь врачей.

Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.

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