Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Гус Тил
Стал известен характер травмы полузащитника «Спартака» Гуса Тила.
Стал известен характер травмы полузащитника «Спартака» Гуса Тила.
Голландский футболист получил повреждение связок голеностопного сустава в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
Ожидается, что срок восстановления составит около трех недель.
Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов.
В этом сезоне Тил три раза выходил на замену и не отметился результативными действиями.