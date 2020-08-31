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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Гус Тил

Стал известен характер травмы полузащитника «Спартака» Гуса Тила.

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Источник: Спорт-Экспресс

Голландский футболист получил повреждение связок голеностопного сустава в матче 6-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).

Ожидается, что срок восстановления составит около трех недель.

Напомним, что хавбек вышел на замену на 57-й минуте встречи с туляками и в одном из моментов неудачно поставил ногу. Уже на 69-й вместо него на поле появился Остон Урунов.

В этом сезоне Тил три раза выходил на замену и не отметился результативными действиями.

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