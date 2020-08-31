Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Факел
21
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Массимо Каррера прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лидерстве московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я рад за “Спартак”, что они сейчас при моём соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», — приводит слова Карреры Sport24.

Спартак (Москва)

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Красно-белые одержали четыре победы при двух ничьих. Следующий матч спартаковцы проведут 13 сентября с ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ближайшими преследователями «Спартака» являются «Зенит» (13) и «Сочи» (12). ЦСКА (10) занимает пятое место.

Российская Премьер-Лига

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
ПАОК или «Бенфика»: за кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов
Определились даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в Примере
Лондонский «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном
Фабио Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»
Sport24: Алина Загитова станет ведущей шоу на Первом канале
Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь