Массимо Каррера прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лидерстве московского клуба в Российской
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лидерстве московского клуба в Российской
«Я рад за “Спартак”, что они сейчас при моём соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», — приводит слова Карреры Sport24.
«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской
Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.