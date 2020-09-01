Восстал «Спартак»: как красно-белые неожиданно стали лидерами РПЛ

Источник: Известия

Прошедший стартовый отрезок РПЛ оказался крайне выматывающим для команд, так как из-за ковида календарь чрезвычайно плотный. Клубам пришлось провести за три недели шесть туров чемпионата России, а «Локомотиву» и «Зениту» — с учетом встречи на Суперкубок страны — семь игр за 23 дня.

Это привело к тому, что никто не обошелся без серьезных очковых потерь. В условиях больших нагрузок даже чемпион двух предыдущих сезонов «Зенит» после удачного старта набрал всего одно очко в двух матчах и на двухнедельную паузу в связи с играми сборных ушел лишь вторым, уступая один балл «Спартаку». А красно-белые вверху таблицы оказались впервые с чемпионского сезона — 2016/17. Помимо этого из значимых событий РПЛ в августе обращают на себя внимание успешный старт «Сочи», неровная игра московского «Динамо» и кризис «Краснодара» и «Локомотива».

«Спартак»

Спартак (Москва) Все о команде

Провалив прошлый сезон, по итогам которого «Спартаку» не удалось даже выйти в еврокубки, руководство красно-белых не стало увольнять главного тренера Доменико Тедеско. И это при том, что незадолго до финиша чемпионата клуб покинул пригласивший немца гендиректор Томас Цорн. Его сменщик экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о намерении бросить перчатку «Зениту», а также провернул трансфер звездного нападающего Александра Кокорина. Правда, форвард быстро получил травму и пока ни разу не сыграл за «Спартак».

Турнир начался для клуба со скандала. Он упустил дома победу над «Сочи» (2:2), ведя по ходу игры 2:0. Оба мяча были пропущены хозяевами с пенальти. И оба вызывали вопросы у публики. Причем второй, случившийся в концовке матча, был признан неправомерным даже руководством судейского корпуса. А сразу после встречи владелец «Спартака» Леонид Федун сделал сенсационное заявление, что в связи с ошибками арбитра снимет клуб с соревнования.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом

Угроза в итоге не была приведена в исполнение, но скандал вокруг судейства раздули нешуточный. В дальнейшем ошибок против «Спартака» не было, и команда дошла до перерыва без поражений, в следующих пяти матчах лишь однажды потеряв очки — в выездной встрече с «Уфой» (1:1). В итоге промежуточное первое место дает болельщикам надежды на повторение успеха трехлетней давности, когда красно-белые впервые за 15 лет выиграли золото национального первенства.

— Если бы не шумиха вокруг судейства, еще неизвестно, как команда прошла бы этот отрезок, — поделился мнением с «Известиями» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но скандал из-за матча с «Сочи» раздули до смешного, и теперь у меня ощущение, будто арбитры страхуются, лишь бы не обидеть красно-белых. А то мало ли, какие им санкции за это влепят. В итоге если и есть какие-то спорные решения в матчах «Спартака», то именно в его пользу. Причем я не могу сказать, что они неправомерны. Те же пенальти в ворота «Ахмата» (2:0) или «Ротора» (1:0) можно было назначать. Как и футболиста «Арсенала» Лесового можно было удалять в последнем матче. Но представьте, что эти санкции применят против «Спартака». Сразу поднимется такой вселенский плач, что мама не горюй. И это портит впечатление от результатов команды, хотя она достаточно интересно действует в атаке, но при этом есть проблемы в обороне, где всё держится на Жиго.

Самуэль Жиго против игроков «Ахмата» | Источник: Известия

Выпадет Жиго — у «Спартака» появятся большие проблемы, считает эксперт. По его мнению, пока не нужно торопиться и говорить о гонке красно-белых с «Зенитом» за чемпионство, с другой стороны, за медали команда побороться может.

«Сочи»

ФК «Сочи» только год назад вышел в премьер-лигу и не без труда удержался от вылета. А сейчас уже идет на третьем месте. Подопечных Владимира Федотова не смутило даже то, что они лишились двух ключевых футболистов второй половины прошлого сезона — нападающего Александра Кокорина и полузащитника Андрея Мостового. Пока сочинцы усилились только болгарским хавбеком Ивелином Поповым, которого обменяли у «Ростова» на форварда Дмитрия Полоза.

Игроки ФК «Сочи» | Источник: Известия

Однако Попов в своем первом матче быстро получил травму и пока толком не помог новой команде. Но даже с теми, кто есть, «Сочи» одержал три победы и три матча свел вничью. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего два очка.

— Для меня «Сочи» — главное открытие со знаком «плюс», — отметил в разговоре с «Известиями» главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА и грозненского «Терека» Дмитрий Хомуха. — Команда достаточно уверенно стартовала, набрала почти максимум возможных очков и может еще прибавить после перерыва на игры сборных. Возможно, до конца трансферного окна сочинцам нужно будет усилиться. Все-таки перед сезоном ушли такие мастера, как Кокорин и Мостовой, игравшие ключевые роли в игре команды. Но одной из таких замен должен стать Попов. И, возможно, придет кто-то еще, тогда «Сочи» может надолго задержаться в верхней части таблицы.

«Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков и игрок «Динамо» Себастьян Шиманьски | Источник: ИТАР-ТАСС

Еще год назад после внушительной трансферной кампании бело-голубые вынуждали хвататься за голову своих болельщиков, так как многомиллионные трансферы не только не приводили к желаемым результатам, но и способствовали попаданию команды в зону прямого вылета после трети сыгранных матчей. Однако произошла смена главного тренера, и под руководством Кирилла Новикова «Динамо» поднялось с предпоследнего 15-го места в РПЛ и закончило чемпионат на шестой позиции, попав в Лигу Европы.

В понедельник клуб узнал своего соперника по второму квалификационному раунду. 17 сентября «Динамо» проведет выездной матч с тбилисским «Локомотивом». Между тем на старте чемпионата России команда Новикова действует неровно. Она может как потерять очки в домашней игре с аутсайдером турнира волгоградским «Ротором» (0:0), так и нанести первое поражение кажущемуся непобедимым «Зениту» (1:0). На перерыв бело-голубые ушли на четвертом месте, отставая от первого на три очка.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда

— Команда немного поменяла состав, расставшись с рядом не проходивших в основу игроков, — заявил «Известиям» экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков. — И сейчас у ребят идет притирка. Пришли неплохие новички вроде Даниила Фомина и Николы Моро. Пока они только адаптируются. Сам коллектив хорош в обороне, но недостаточно эффективен в атаке. Поэтому победы над лидером «Зенитом» чередуются обидными потерями очков с не самыми сильными соперниками. Но, если за две недели перерыва тренерский штаб исправит эти недочеты, команда может претендовать на серьезные успехи.

«Локомотив» и «Краснодар»

Локомотив (Москва) Все о команде

Два призера предыдущих сезонов стали главными разочарованиями стартовавшего чемпионата. «Краснодар» провалил концовку прошлого розыгрыша, упустив шанс попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь южному клубу предстоит проходить туда сквозь квалификацию. В понедельник стало известно, что сначала его ждет противостояние с победителем пары «Бенфика» (Португалия) — ПАОК (Греция).

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Но в чемпионате «быки» выиграли лишь два матча и отстают от лидера на шесть очков, увязнув в середине таблицы. Рядом с ними находится «Локомотив». Они с «Краснодаром» набрали по восемь баллов, но «железнодорожники» опережают южан только по дополнительным показателям и идут на восьмой строчке.

— «Краснодар» для меня — главное разочарование старта сезона, — сказал «Известиям» Дмитрий Хомуха. — Команда потеряла очень много очков, имея довольно хороший подбор игроков и поставленную игру. Но постоянные ошибки вновь приводят ее к осечкам. И в очередной раз происходит ситуация, когда клуб, вроде бы готовый к большим свершениям, допускает отставание от конкурентов. У «Локомотива» дела не лучше, но их неудачи можно оправдать травмами Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, людей, игравших существенную роль в команде.

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука

Продажа Алексея Миранчука в «Аталанту», по мнению экспертов, может затруднить жизнь «Локо», так как именно 24-летний хавбек был лидером команды нынешним летом и почти в одиночку помог ей удержать второе место в РПЛ. А Дмитрий Баринов и вовсе выбыл на полгода из-за травмы крестообразных связок. Это сразу же сказалось на клубе — в последних трех матчах команда набрала всего одно очко.

— Сейчас тот момент, когда багаж предыдущего главного тренера Юрия Семина закончился, — резюмировал Андрей Червиченко. — На мой взгляд, именно на нем в прошлом сезоне клуб доехал до второго места. Теперь, когда нет двух ключевых футболистов, надо что-то строить заново. И здесь мы увидим, насколько нынешний наставник команды Марко Николич соответствует тем задачам, которые ставит «Локо». Либо он придумает что-то свое и эта тактика станет приносить очки, либо провалится. И тем самым докажет правоту болельщиков «железнодорожников», критикующих руководство за решение не продлевать контракт с такой легендой клуба, как Семин.