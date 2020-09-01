Восстал «Спартак»: как красно-белые неожиданно стали лидерами РПЛ
Успехи команды Доменико Тедеско и другие значимые события стартового отрезка чемпионата России — 2020/21.
Успехи команды Доменико Тедеско и другие значимые события стартового отрезка чемпионата России — 2020/21.
Прошедший стартовый отрезок РПЛ оказался крайне выматывающим для команд, так как
Это привело к тому, что никто не обошелся без серьезных очковых потерь. В условиях больших нагрузок даже чемпион двух предыдущих сезонов «Зенит» после удачного старта набрал всего одно очко в двух матчах и на двухнедельную паузу в связи с играми сборных ушел лишь вторым, уступая один балл «Спартаку». А
Провалив прошлый сезон, по итогам которого «Спартаку» не удалось даже выйти в еврокубки, руководство
Турнир начался для клуба со скандала. Он упустил дома победу над «Сочи» (2:2), ведя по ходу игры 2:0. Оба мяча были пропущены хозяевами с пенальти. И оба вызывали вопросы у публики. Причем второй, случившийся в концовке матча, был признан неправомерным даже руководством судейского корпуса. А сразу после встречи владелец «Спартака» Леонид Федун сделал сенсационное заявление, что в связи с ошибками арбитра снимет клуб с соревнования.
Угроза в итоге не была приведена в исполнение, но скандал вокруг судейства раздули нешуточный. В дальнейшем ошибок против «Спартака» не было, и команда дошла до перерыва без поражений, в следующих пяти матчах лишь однажды потеряв очки — в выездной встрече с «Уфой» (1:1). В итоге промежуточное первое место дает болельщикам надежды на повторение успеха трехлетней давности, когда
— Если бы не шумиха вокруг судейства, еще неизвестно, как команда прошла бы этот отрезок, — поделился мнением с «Известиями»
Выпадет Жиго — у «Спартака» появятся большие проблемы, считает эксперт. По его мнению, пока не нужно торопиться и говорить о гонке
ФК «Сочи» только год назад вышел в
Однако Попов в своем первом матче быстро получил травму и пока толком не помог новой команде. Но даже с теми, кто есть, «Сочи» одержал три победы и три матча свел вничью. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего два очка.
— Для меня «Сочи» — главное открытие со знаком «плюс», — отметил в разговоре с «Известиями» главный тренер юношеской сборной России,
Еще год назад после внушительной трансферной кампании
В понедельник клуб узнал своего соперника по второму квалификационному раунду. 17 сентября «Динамо» проведет выездной матч с тбилисским «Локомотивом». Между тем на старте чемпионата России команда Новикова действует неровно. Она может как потерять очки в домашней игре с аутсайдером турнира волгоградским «Ротором» (0:0), так и нанести первое поражение кажущемуся непобедимым «Зениту» (1:0). На перерыв
— Команда немного поменяла состав, расставшись с рядом не проходивших в основу игроков, — заявил «Известиям»
Два призера предыдущих сезонов стали главными разочарованиями стартовавшего чемпионата. «Краснодар» провалил концовку прошлого розыгрыша, упустив шанс попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь южному клубу предстоит проходить туда сквозь квалификацию. В понедельник стало известно, что сначала его ждет противостояние с победителем пары «Бенфика» (Португалия) — ПАОК (Греция).
Но в чемпионате «быки» выиграли лишь два матча и отстают от лидера на шесть очков, увязнув в середине таблицы. Рядом с ними находится «Локомотив». Они с «Краснодаром» набрали по восемь баллов, но «железнодорожники» опережают южан только по дополнительным показателям и идут на восьмой строчке.
— «Краснодар» для меня — главное разочарование старта сезона, — сказал «Известиям» Дмитрий Хомуха. — Команда потеряла очень много очков, имея довольно хороший подбор игроков и поставленную игру. Но постоянные ошибки вновь приводят ее к осечкам. И в очередной раз происходит ситуация, когда клуб, вроде бы готовый к большим свершениям, допускает отставание от конкурентов. У «Локомотива» дела не лучше, но их неудачи можно оправдать травмами Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, людей, игравших существенную роль в команде.
Продажа Алексея Миранчука в «Аталанту», по мнению экспертов, может затруднить жизнь «Локо», так как именно 24-летний хавбек был лидером команды нынешним летом и почти в одиночку помог ей удержать второе место в РПЛ. А Дмитрий Баринов и вовсе выбыл на полгода
— Сейчас тот момент, когда багаж предыдущего главного тренера Юрия Семина закончился, — резюмировал Андрей Червиченко. — На мой взгляд, именно на нем в прошлом сезоне клуб доехал до второго места. Теперь, когда нет двух ключевых футболистов, надо
Сезон РПЛ возобновится 13 сентября.