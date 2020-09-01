«Арсенал» попросил РФС не назначать Матюнина на матчи команды и проверить его на полиграфе

«Арсенал» 29 августа в Москве проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления полузащитника Даниила Лесового. Игрок получил вторую желтую карточку за споры с арбитром — в том эпизоде он пытался убедить ассистента главного судьи в том, что мяч покинул пределы поля не от него, а от игрока красно-белых.
«Мы написали официальное письмо в РФС, в нем есть два пункта, — сказал Балашов. — В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского “Арсенала” арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со “Спартаком”. Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным».
«Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери», — подчеркнул гендиректор «Арсенала».
Собеседник агентства отметил, что считает работу VAR (системы видеоассистента рефери — прим. ТАСС) общей системной проблемой. «Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть, — продолжил он. — Как известно, существует некий регламент, протокол VAR, однако не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод — будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе четко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока “Спартака”, а это ключевой момент прошедшей игры».
«Эмоции Лесового, повлекшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен VAR, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет», — добавил Балашов.
Также гендиректор «Арсенала» подчеркнул, что считает большое количество судейских скандалов в РПЛ ненормальной ситуацией.
«Нам искренне жаль, что тема судейства затмевает сейчас непосредственно игру и сам футбол. Практически после каждого тура чемпионата мы имеем грандиозный судейский скандал. Это в корне неправильно и печально. Но еще более неверно и абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей», — резюмировал собеседник агентства.
«Арсенал» после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. На старте сезона-2020/21 команда из Тулы одержала одну победу, два раза сыграла вничью, а также потерпела три поражения. В седьмом туре «Арсенал» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Встреча состоится после паузы на игры сборных, точная дата ее проведения пока не утверждена.