Гендир «Арсенала»: Недопустимо, когда судьи влияют на итог матча

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Балашов сообщил РИА Новости, что клуб попросил Российский футбольный союз (РФС) проверить арбитра матча с московским «Спартаком» (1:2) Алексея Матюнина на полиграфе и больше не назначать его для обслуживания игр «Арсенала».

«Конечно, это ненормально, — сказал Балашов, отвечая на вопрос о большом количестве скандалов из-за судейских ошибок. — Нам искренне жаль, что тема судейства затмевает сейчас непосредственно игру и сам футбол. Практически после каждого тура чемпионата мы имеем грандиозный судейский скандал. Это в корне неправильно и печально. Но ещё более неверно и абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей».

Балашов признался, что до конца не понимает принципов работы системы видеопомощи арбитрам и привел в пример ситуацию с удалением за две желтые карточки Даниила Лесового в матче со «Спартаком». «Это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол VAR, однако не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод», — отметил он.