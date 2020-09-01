Текущие события
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Футбол. Первый дивизион
31.08
Чайка
Факел
21
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» заключил контракт с норвежским защитником Страндбергом

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с норвежским защитником Стефаном Страндбергом, сообщается на сайте команды из Екатеринбурга.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Норвежец с 2015 по 2019 год выступал за «Краснодар». В сезоне-2018/19 Страндберг перешел в «Урал» на правах аренды и стал финалистом Кубка России.

Отмечается, что защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошел медицинское обследование. В ближайшее время 30-летний игрок приступит к тренировкам с основной командой. Срок контракта Страндберга не называется.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
«Пан Милош, вы сделали хоккей лучше». Ушел из жизни тренер Ржига
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Краснодара»
Стали известны результаты тестов игроков сборной России на COVID
Источник: «Химки» не сумели удовлетворить запросы Глушакова
Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»
Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью»
Артем Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь