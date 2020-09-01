«Урал» заключил контракт с норвежским защитником Страндбергом
Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с норвежским защитником Стефаном Страндбергом, сообщается на сайте команды из Екатеринбурга.
Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с норвежским защитником Стефаном Страндбергом, сообщается на сайте команды из Екатеринбурга.
Норвежец с 2015 по 2019 год выступал за «Краснодар». В сезоне-2018/19 Страндберг перешел в «Урал» на правах аренды и стал финалистом Кубка России.
Отмечается, что защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошел медицинское обследование. В ближайшее время 30-летний игрок приступит к тренировкам с основной командой. Срок контракта Страндберга не называется.