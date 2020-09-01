Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге

«Стадион, на котором выступает “Зенит”, на котором играла сборная России во время чемпионата мира 2018 года, — это центр силы города. На трибунах этой арены удивительная атмосфера, сама она очень современная, не просто так многие называют ее самой удобной и красивой в мире. И ты это понимаешь не только когда играешь, но даже когда проезжаешь мимо. Безумная красота. Для меня это знаковое место, ведь, выступая на этой арене, я впервые стал чемпионом России. Наша сборная, выступая, в том числе, и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира», — подчеркнул Дзюба.