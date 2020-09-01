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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

«Локомотив» отказался от трансфера полузащитника Дениса Глушакова, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По сведениям источника, 33-летний хавбек хочет продолжить карьеру в московском клубе, но каждый раз получает отказ.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак», с которым стал чемпионом России.

Сезон-2019/20 Глушаков провел в «Ахмате». За грозненский клуб хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

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