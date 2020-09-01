Источник: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

По сведениям источника, 33-летний хавбек хочет продолжить карьеру в московском клубе, но каждый раз получает отказ.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак», с которым стал чемпионом России.