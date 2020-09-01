Мусаев дисквалифицирован на один матч по итогам игры с «Ростовом»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отстранен на один матч Российской
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отстранен на один матч Российской
Игра 6-го тура РПЛ, которая состоялась в Краснодаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. После матча Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву и
«Мусаев принял участие в заседании. Мы получили дополнительный рапорт от Карасева. В соответствии с правилами игры Карасев показал красную карточку, в рапорте объяснил, почему. Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительных выражений. По словам Карасева, приблизившись с ним, Мусаев выразил недовольство судьи словами и жестом. А именно — аплодисментами. Мы учли, что нет квалифицирующих признаков. Поэтому решили ограничиться одной игрой дисквалификации, которая следует автоматически при предъявлении красной карточки», — сказал Григорьянц по телефону.
«Мусаев в рамках заседания признал, что не стоило в такой форме общаться с судьей», — добавил он.