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17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусаев дисквалифицирован на один матч по итогам игры с «Ростовом»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отстранен на один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам встречи шестого тура с «Ростовом», сообщил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра 6-го тура РПЛ, которая состоялась в Краснодаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. После матча Мусаев подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву и что-то сказал, сопроводив слова аплодисментами. За это Карасев показал специалисту красную карточку.

Краснодар (Краснодар)

«Мусаев принял участие в заседании. Мы получили дополнительный рапорт от Карасева. В соответствии с правилами игры Карасев показал красную карточку, в рапорте объяснил, почему. Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительных выражений. По словам Карасева, приблизившись с ним, Мусаев выразил недовольство судьи словами и жестом. А именно — аплодисментами. Мы учли, что нет квалифицирующих признаков. Поэтому решили ограничиться одной игрой дисквалификации, которая следует автоматически при предъявлении красной карточки», — сказал Григорьянц по телефону.

«Мусаев в рамках заседания признал, что не стоило в такой форме общаться с судьей», — добавил он.

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