Кирилл Набабкин перенес операцию

Набабкин получил травму 19 августа в матче с петербургским «Зенитом» (1:2). Врачи диагностировали у 33-летнего игрока разрыв крестообразной связки правого колена.

Операция была сделана в одной из клиник Мюнхена. Сроки восстановления Набабкина не уточняются.