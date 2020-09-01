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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кирилл Набабкин перенес операцию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию по поводу травмы колена, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Набабкин получил травму 19 августа в матче с петербургским «Зенитом» (1:2). Врачи диагностировали у 33-летнего игрока разрыв крестообразной связки правого колена.

Операция была сделана в одной из клиник Мюнхена. Сроки восстановления Набабкина не уточняются.

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