Кирилл Набабкин перенес операцию
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию по поводу травмы колена, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию по поводу травмы колена, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Набабкин получил травму 19 августа в матче с петербургским «Зенитом» (1:2). Врачи диагностировали у 33-летнего игрока разрыв крестообразной связки правого колена.
Операция была сделана в одной из клиник Мюнхена. Сроки восстановления Набабкина не уточняются.