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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат решил выбрать новый клуб после матча сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат пока не определился с клубом для продолжения карьеры.

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По информации журналиста Айдына Кожахмета, в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы два клуба российской премьер-лиги — «Химки» и «Тамбов». Футболист намерен принять решение после матча сборной Казахстана против Литвы в рамках Лиги наций, который состоится 4 сентября в Вильнюсе.

Отмечается, что «Химки» и «Тамбов» не единственные претенденты на казахстанца, но сам игрок хотел бы остаться в России.

После шести туров «Химки» с тремя очками занимают 15-е место из 16 клубов. В РПЛ клуб вернулся спустя 11 лет. «Тамбов» (4) идет 14-м.

С января по июль Куат выступал за «Оренбург», который вылетел из РПЛ. Казахстанец успел провести только три матча за этот клуб.

Ранее Куата связывали с возможным переходом в турецкий «Самсунспор» и рядом клубов РПЛ — московским «Динамо», волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом». Также претендентом на игрока называлась «Астана», за которую он выступал в начале карьеры.

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