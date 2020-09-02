Бывший хавбек «Амкара» Йовичич перешел в «Урал»
Футболист Бранко Йовичич перешел из белградской «Црвены Звезды» в «Урал», сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
Футболист Бранко Йовичич перешел из белградской «Црвены Звезды» в «Урал», сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
Условия контракта 27-летнего сербского полузащитника не уточняются.
Йовичич выступал за «Црвену Звезду» с 2017 года и вместе с командой стал трехкратным чемпионом Сербии. Ранее хавбек защищал цвета австрийского ЛАСКа и пермского «Амкара», за который провел 58 матчей в чемпионате России.