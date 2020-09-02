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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший хавбек «Амкара» Йовичич перешел в «Урал»

Футболист Бранко Йовичич перешел из белградской «Црвены Звезды» в «Урал», сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Условия контракта 27-летнего сербского полузащитника не уточняются.

Йовичич выступал за «Црвену Звезду» с 2017 года и вместе с командой стал трехкратным чемпионом Сербии. Ранее хавбек защищал цвета австрийского ЛАСКа и пермского «Амкара», за который провел 58 матчей в чемпионате России.

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