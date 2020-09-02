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12:56 (мск), источник: Sport24

«Спартак» может оштрафовать Ещенко на крупную сумму за катание на вейксерфе

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко нарушил контракт и похвастался этим перед своими подписчиками, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: Sport24

11 августа 36-летний футболист выложил в инстаграме видео, на котором он катается на вейксерфе на одном из московских водохранилищ.

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По данным источника, в контракте Ещенко есть пункт, согласно которому ему запрещено заниматься подобными видами спорта и в случае нарушения он должен будет заплатить большой штраф — примерно 50% премии.

В сезоне-2020/21 Ещенко принял участие в четырех матчах чемпионата России, проведя на поле 44 минуты.

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