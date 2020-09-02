«Спартак» может оштрафовать Ещенко на крупную сумму за катание на вейксерфе
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко нарушил контракт и похвастался этим перед своими подписчиками, сообщает
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко нарушил контракт и похвастался этим перед своими подписчиками, сообщает
11 августа 36-летний футболист выложил в инстаграме видео, на котором он катается на вейксерфе на одном из московских водохранилищ.
По данным источника, в контракте Ещенко есть пункт, согласно которому ему запрещено заниматься подобными видами спорта и в случае нарушения он должен будет заплатить большой штраф — примерно 50% премии.
В сезоне-2020/21 Ещенко принял участие в четырех матчах чемпионата России, проведя на поле 44 минуты.