«Зенит» называли главным фаворитом РПЛ. Но, кажется, Семака ждет самый сложный сезон в Петербурге
До Лиги чемпионов еще полтора месяца, а проблемы уже начались.
До Лиги чемпионов еще полтора месяца, а проблемы уже начались.
Петербургский «Зенит» после возвращения на пост главного тренера Сергея Семака выиграл уже четыре титула. Это ровно столько же трофеев, сколько с 2014 года на троих привезли в Петербург Андре
Более того, Сергей Богданович стал первым российским тренером в истории клуба, который смог выиграть чемпионат России два раза подряд. Раньше такое удавалось только учителю Семака Лучано Спаллетти.
Сейчас в Питер все ждут третий чемпионский титул подряд. Болельщики мечтают об этом со сдержанным оптимизмом. А новоявленный капитан «Зенита» Артем Дзюба говорит в открытую.
Я насмотрелся Last Dance с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он.
В руководстве клуба тоже нацелены на результат. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекает, что
«Как получается так, что “Зенит” не теряет голода побед? Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: “Ювентус”, “Бавария”. Можно вспомнить, что и “Спартак” постоянно побеждал в 90-е», — сказал Медведев в интервью «Р-Спорт» после удачного старта нового сезона.
К слову о старте. Он и правда получился отличным. Четыре победы в четырех турах. И как результат — четыре очка отрыва от ближайшего преследователя. Эксперты начали уверять, что вопрос с чемпионом практически закрыт, что и по составу, и по игре в России равных команд нет. А букмекеры опустили коэффициент на чемпионство
Но две неудачные поездки в Москву — к «Динамо» и «Локомотиву» — немного изменили расклад сил в турнирной таблице. Ноль голов в двух матчах и всего одно набранное очко. И вот уже на первом месте московский «Спартак». А «Зенит» как минимум ближайшие две недели будет располагаться на второй строчке.
Впрочем, букмекеры до сих пор не сомневаются в имени чемпиона
Даже легендарный болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что второе место — это временно.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют.
В принципе, о
Тем более, что еще свежи воспоминания о сезонах Луческу и Манчини, когда питерцев короновали уже после стартовых туров. Но по итогу команда не попадала даже в Лигу чемпионов и все заканчивалось уходом тренеров.
И нынешний сезон обещает стать для Сергея Семака самым сложным в его зенитовской карьере.
Как уже написано выше, спадом результаты матчей с «Динамо» и «Локо» можно считать лишь с большой натяжкой. Как бы банально это ни звучало, но игроки наелись.
Этим летом «Зенит» провел 17 матчей. Больше, чем кто бы то ни было в РПЛ. Помимо 14 матчей чемпионата у питерцев были еще две встречи в Кубке и игра за Суперкубок. А учитывая график, при котором команда играла каждые 3−4 дня (опять же,
Понятно, что мы все стремимся играть как в Европе. А в той же Англии график бывает еще жестче. Но в данном случае это сложно считать аргументом.
Возможно, сыграла свою роль и самоуверенность. В конце прошлого сезона «Зенит» катком прошелся по РПЛ, взял три трофея. И сразу же, без адекватного перерыва начал новый чемпионат. Времени на то, чтобы перезагрузить мозги банально не было.
Еще один момент, о котором не стоит забывать — этим летом Семак до сих пор не получил усиления. Пришедший в команду Деян Ловрен по позиции заменил ушедшего Бранислава Ивановича. Вернувшиеся из аренды Данил Круговой и Андрей Мостовой на сегодняшний день остаются дублерами Дугласа Сантоса и Себастьяна Дриусси на левом фланге.
То есть расклады при определении стартового состава у Семака остались ровно те же, которые были и в прошлом сезоне. Единственный плюс —
Сам коуч регулярно говорит о необходимости усиления.
О тех позициях, которые нам нужны для усиления, руководство прекрасно знает. Я — тренер и тренирую команду. Что касается возможных новичков — это вопросы к нашему руководству. Здесь я ничего не могу сказать.
Но на сегодняшний день количество даже слухов о том, что «Зенит»
Понятно, что состав и без того сильный. Но сильный он в первую очередь для чемпионата России. Главные изменения для Лиги чемпионов — возвращение Малкома, пропустившего прошлогоднюю кампанию, и приход Ловрена, который в скорости превосходит Ивановича. И на этом все.
Но для игры в России отсутствие новых игроков тоже может стать проблемой для «Зенита». Здесь и вопрос ротации состава (в октябре/ноябре команду снова будет ждать августовский график), и возможность ротировать тактику. Давайте начистоту: к 4−4−2 Семака в РПЛ привыкли уже практически все. И на сегодняшний день главной интригой состава питерцев является позиция Дугласа Сантоса, который, кажется, может сыграть абсолютно везде.
По ходу матчей Семак тоже не так часто может
В таких обстоятельствах команда способна перегореть еще до старта Лиги чемпионов, который в этом году будет беспрецедентно поздним. С другой стороны, Семак уже приучил нас к тому, что длительных спадов у него не бывает. Но как минимум
Будем наблюдать.