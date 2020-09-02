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14:21 (мск), источник: Sport24

«Зенит» называли главным фаворитом РПЛ. Но, кажется, Семака ждет самый сложный сезон в Петербурге

До Лиги чемпионов еще полтора месяца, а проблемы уже начались.

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Петербургский «Зенит» после возвращения на пост главного тренера Сергея Семака выиграл уже четыре титула. Это ровно столько же трофеев, сколько с 2014 года на троих привезли в Петербург Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини.

Более того, Сергей Богданович стал первым российским тренером в истории клуба, который смог выиграть чемпионат России два раза подряд. Раньше такое удавалось только учителю Семака Лучано Спаллетти.

Сейчас в Питер все ждут третий чемпионский титул подряд. Болельщики мечтают об этом со сдержанным оптимизмом. А новоявленный капитан «Зенита» Артем Дзюба говорит в открытую.

Я насмотрелся Last Dance с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он.
Артем Дзюба, нападающий «Зенита»

В руководстве клуба тоже нацелены на результат. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекает, что сине-бело-голубые намерены брать пример с команд, которые годами не отдают чемпионство конкурентам.

«Как получается так, что “Зенит” не теряет голода побед? Это секрет нашей кухни клубной. У нас есть хорошие примеры перед глазами, примеры клубов, которые выигрывали чемпионаты много раз подряд: “Ювентус”, “Бавария”. Можно вспомнить, что и “Спартак” постоянно побеждал в 90-е», — сказал Медведев в интервью «Р-Спорт» после удачного старта нового сезона.

К слову о старте. Он и правда получился отличным. Четыре победы в четырех турах. И как результат — четыре очка отрыва от ближайшего преследователя. Эксперты начали уверять, что вопрос с чемпионом практически закрыт, что и по составу, и по игре в России равных команд нет. А букмекеры опустили коэффициент на чемпионство сине-бело-голубых до унизительного для остальных 15-ти команд РПЛ 1,20.

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Но две неудачные поездки в Москву — к «Динамо» и «Локомотиву» — немного изменили расклад сил в турнирной таблице. Ноль голов в двух матчах и всего одно набранное очко. И вот уже на первом месте московский «Спартак». А «Зенит» как минимум ближайшие две недели будет располагаться на второй строчке.

Впрочем, букмекеры до сих пор не сомневаются в имени чемпиона Премьер-лиги сезона-2020/21. Коэффициент подскочил до 1,38. Но это все равно ничтожно мало. Для сравнения: на «Спартак» дают 7,00, а на ЦСКА — 13,00, а перед стартом прошлого сезона питерцы котировались за 1,95.

Даже легендарный болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что второе место — это временно.

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Рановато они ликуют.
Михаил Боярский — о лидерстве «Спартака»

В принципе, о каком-то глобальном спаде «Зенита» пока и правда говорить рано. Впереди еще 24 тура. А «Зенит» на старте уже успел сыграть с неудобными для себя ЦСКА, «Ростовом» и «Локомотивом» и набрал в этих матчах 7 очков. Но как минимум повод задуматься и у тренерского штаба питерцев, и у руководства клуба появился.

Тем более, что еще свежи воспоминания о сезонах Луческу и Манчини, когда питерцев короновали уже после стартовых туров. Но по итогу команда не попадала даже в Лигу чемпионов и все заканчивалось уходом тренеров.

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И нынешний сезон обещает стать для Сергея Семака самым сложным в его зенитовской карьере. Во-первых, потому что его работу в первую очередь будут оценивать по выступлению в Лиге чемпионов. Второго кряду невыхода в весеннюю стадию еврокубков в клубе могут не понять. Во-вторых, вне зависимости от выступлений в Европе, задачу по завоеванию третьего титула подряд никто не снимал. Да, об этой задаче официально никто не афиширует. Но имея сильнейший в лиге подбор игроков и два чемпионских титула за плечами, будет очень странно, если команда снова не финиширует первой.

Причины спада летом

Как уже написано выше, спадом результаты матчей с «Динамо» и «Локо» можно считать лишь с большой натяжкой. Как бы банально это ни звучало, но игроки наелись.

Этим летом «Зенит» провел 17 матчей. Больше, чем кто бы то ни было в РПЛ. Помимо 14 матчей чемпионата у питерцев были еще две встречи в Кубке и игра за Суперкубок. А учитывая график, при котором команда играла каждые 3−4 дня (опять же, из-за Суперкубка, который прошел за день до старта Лиги), нет ничего удивительного, что футболисты под конец подсели.

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Понятно, что мы все стремимся играть как в Европе. А в той же Англии график бывает еще жестче. Но в данном случае это сложно считать аргументом. Из-за короновирусной паузы у команды не было традиционной предсезонки в Австрии, где традиционно закладывается физика на первую половину чемпионата. Игроки просто два месяца сидели по домам и как могли поддерживали физическую форму. Это не одно и то же.

Возможно, сыграла свою роль и самоуверенность. В конце прошлого сезона «Зенит» катком прошелся по РПЛ, взял три трофея. И сразу же, без адекватного перерыва начал новый чемпионат. Времени на то, чтобы перезагрузить мозги банально не было.

Необходимость усиления и вариативности

Еще один момент, о котором не стоит забывать — этим летом Семак до сих пор не получил усиления. Пришедший в команду Деян Ловрен по позиции заменил ушедшего Бранислава Ивановича. Вернувшиеся из аренды Данил Круговой и Андрей Мостовой на сегодняшний день остаются дублерами Дугласа Сантоса и Себастьяна Дриусси на левом фланге.

То есть расклады при определении стартового состава у Семака остались ровно те же, которые были и в прошлом сезоне. Единственный плюс — из-за нового лимита на старте чемпионата появилась возможность одновременно выпускать на поле Дриусси и Малкома. Но в игре с «Динамо» аргентинец получил травму, несовместимую с появлением на поле в ближайшие месяцы. А это значит, и этот бонус от Семака ушел.

Сам коуч регулярно говорит о необходимости усиления.

О тех позициях, которые нам нужны для усиления, руководство прекрасно знает. Я — тренер и тренирую команду. Что касается возможных новичков — это вопросы к нашему руководству. Здесь я ничего не могу сказать.
Сергей Семак — после матча с «Локомотивом»

Но на сегодняшний день количество даже слухов о том, что «Зенит» кем-то интересуется, стремится к нулю. И это означает или то, что руководство клуба в полной тишине проворачивает какой-то крутой трансфер, или то, что ни о каких трансферах на вход в ближайшие недели говорить пока не приходится. И как бы болельщикам «Зенита» ни хотелось обратного, но сейчас больше верится во второй вариант. К сожалению для тренерского штаба команды.

Понятно, что состав и без того сильный. Но сильный он в первую очередь для чемпионата России. Главные изменения для Лиги чемпионов — возвращение Малкома, пропустившего прошлогоднюю кампанию, и приход Ловрена, который в скорости превосходит Ивановича. И на этом все.

Но для игры в России отсутствие новых игроков тоже может стать проблемой для «Зенита». Здесь и вопрос ротации состава (в октябре/ноябре команду снова будет ждать августовский график), и возможность ротировать тактику. Давайте начистоту: к 4−4−2 Семака в РПЛ привыкли уже практически все. И на сегодняшний день главной интригой состава питерцев является позиция Дугласа Сантоса, который, кажется, может сыграть абсолютно везде.

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По ходу матчей Семак тоже не так часто может что-то менять. Единственный матч этого сезона, в котором он сделал первую замену раньше 70-й минуты был дома против «Тамбова». Но там уже в начале второго тайма были комфортные 2:0 и полная игровая апатия соперника.

В таких обстоятельствах команда способна перегореть еще до старта Лиги чемпионов, который в этом году будет беспрецедентно поздним. С другой стороны, Семак уже приучил нас к тому, что длительных спадов у него не бывает. Но как минимум что-то поменять для того, чтобы ситуация не усугубилась, стоит.

Будем наблюдать.

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