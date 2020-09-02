Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
Футбол. Кубок России
перерыв
Звезда П
Челябинск
10
Футбол. Кубок России
перерыв
Знамя
Сокол
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Машук-КМВ
Легион Динамо
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит Ир
Новосибирск
11
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун наказан за резкие высказывания о судействе в российском футболе

В эти минуты проходит заседание комитета по этике Российского футбольного союза.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Члены департамента оценили высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судействе в российском футболе. Комитет по этике вынес замечание, а также оштрафовал президента красно-белых на 200 тыс. рублей, сообщает РБ-спорт. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

После матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Леонид Федун резко высказался о судействе. Он заявил, что клуб не собирается участвовать в «клоунаде», поэтому красно-белые готовы сняться с чемпионата, если арбитры продолжат допускать ошибки в отношении клуба.

Президент «Спартака» получил максимальное наказание, предусмотренное за совершённые действия.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Зенит» называли главным фаворитом РПЛ, но у Семака проблемы
Источник: Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону»
Лучший русский теннисист стартовал на US Open с легкой победы
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
В IBU опровергли отмену этапов Кубка мира по биатлону
В Сети появилось первое фото Миранчука в экипировке «Аталанты»
Украинский вратарь остается в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь