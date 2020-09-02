Леонид Федун наказан за резкие высказывания о судействе в российском футболе
В эти минуты проходит заседание комитета по этике Российского футбольного союза.
В эти минуты проходит заседание комитета по этике Российского футбольного союза.
Члены департамента оценили высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судействе в российском футболе. Комитет по этике вынес замечание, а также оштрафовал президента
После матча 1-го тура Российской
Президент «Спартака» получил максимальное наказание, предусмотренное за совершённые действия.