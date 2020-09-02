Форвард «Спартака» Ларссон попал в сферу интересов клубов из Испании, Германии и Италии
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Европе, сообщает Voetbal International.
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Европе, сообщает Voetbal International.
По сведениям источника, 23-летним шведом интересуются «Рома», «Лацио», «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».
Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.