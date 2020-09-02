Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
40
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
34
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
20
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
23
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда П
Челябинск
31
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Сокол
П 6:5
00
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Легион Динамо
21
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Футбол. Кубок России
12:30
Зенит Ир
Новосибирск
П 4:3
11
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Спартака» Ларссон попал в сферу интересов клубов из Испании, Германии и Италии

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Европе, сообщает Voetbal International.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, 23-летним шведом интересуются «Рома», «Лацио», «Валенсия» и менхенгладбахская «Боруссия».

Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 6 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Читайте также
 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
8 игроков «Челси» заразились коронавирусом, у ПСЖ заболел Неймар
Определились участники группового этапа Кубка России по футболу
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
Полузащитник «Аякса» стал игроком «Манчестер Юнайтед»
В Сети появилось первое фото Миранчука в экипировке «Аталанты»
«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь