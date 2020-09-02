Жена Семака рассказала, как ее мужа обманули мошенники
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Анна, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как ее муж стал жертвой мошенников.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Анна, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как ее муж стал жертвой мошенников.
По словам Анны, ее муж получил сообщение в мессенджере от бывшего партнера по команде.
«Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: “Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя”. Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал», — написала Анна Семак в своем
Также супруга главного тренера «Зенита» предостерегла своих подписчиков и пожелала не терять бдительность.