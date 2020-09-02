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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Семака рассказала, как ее мужа обманули мошенники

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Анна, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, как ее муж стал жертвой мошенников.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Анны, ее муж получил сообщение в мессенджере от бывшего партнера по команде.

«Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: “Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя”. Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал», — написала Анна Семак в своем Instagram-аккаунте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также супруга главного тренера «Зенита» предостерегла своих подписчиков и пожелала не терять бдительность.

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