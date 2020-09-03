Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Влашича «Зениту» признали лучшим в августе

Мяч полузащитника ЦСКА Николы Влашича в ворота «Зенита» (1:2) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ признан лучшим голом августа.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За гол хорвата проголосовали эксперты «Матч Премьер» и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука в матче 2-го тура «Локомотив» — «Краснодар» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Мотивация, но не давление: сборная России возвращается
Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»
Роналду и Месси вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
Дуэль двух топ-сборных: прогноз на матч Германия — Испания
Три арбитра РПЛ отстранены от судейства
Голов будет немного: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь