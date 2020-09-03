Гол Влашича «Зениту» признали лучшим в августе

Футбол, Премьер-лига, Тур 319.08.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 28602 зрителя
|Сергей Семак
|Виктор Гончаренко
|Сердар Азмун(Артем Дзюба, Деян Ловрен)
|19′
|Никола Влашич
|26′
|Сердар Азмун(Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос)
|69′
|41
|Михаил Кержаков
|35
|Игорь Акинфеев
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Мариу Фернандес
|6
|Деян Ловрен
|23
|Хердур Магнуссон
|15
|Вячеслав Караваев
|42
|Георгий Щенников
|5
|Вильмар Барриос
|78
|Игорь Дивеев
33′
|27
|Магомед Оздоев
|98
|Иван Обляков
90+3′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Кирилл Набабкин
45′
|22
|Артем Дзюба
|5
|Виктор Васин
|18
|Юрий Жирков
90′
|8
|Никола Влашич
33′81′
|4
|Данил Круговой
|17
|Арнор Сигурдссон
|7
|Сердар Азмун
59′89′
|20
|Константин Кучаев
81′
|21
|Александр Ерохин
|99
|Илья Шкурин
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|22
|Константин Марадишвили
24′57′
|87
|Данила Прохин
|29
|Яка Бийол
|21
|Адольфо Гайч
57′
|71
|Наяир Тикнизян
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)