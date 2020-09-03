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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

В шести матчах текущего чемпионата России 22-летний футболист забил четыре мяча.

«За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики», — говорится в сообщении в аккаунте РПЛ в Twitter.

Отмечается, что представители телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, на счету которого тоже 4 гола в 6 встречах.

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