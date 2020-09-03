Еськов принял решение взять паузу в работе. Он признает свои ошибки

К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), на прошлой неделе он не прошел проверку на полиграфе.

— Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные, — приводит цитату Хачатурянца комментатор Нобель Арустамян в своем Instagram-канале. — Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление; спортивные травмы, ошибки — их Еськов признает.