Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
13:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еськов принял решение взять паузу в работе. Он признает свои ошибки

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение взять паузу в карьере.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), на прошлой неделе он не прошел проверку на полиграфе.

— Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные, — приводит цитату Хачатурянца комментатор Нобель Арустамян в своем Instagram-канале. — Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление; спортивные травмы, ошибки — их Еськов признает.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Мотивация, но не давление: сборная России возвращается
Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»
Роналду и Месси вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
Дуэль двух топ-сборных: прогноз на матч Германия — Испания
Три арбитра РПЛ отстранены от судейства
Голов будет немного: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь