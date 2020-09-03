Еськов принял решение взять паузу в работе. Он признает свои ошибки
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение взять паузу в карьере.
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение взять паузу в карьере.
К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), на прошлой неделе он не прошел проверку на полиграфе.
— Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные, — приводит цитату Хачатурянца комментатор Нобель Арустамян в своем