Казарцев, Сухой и Москалев временно отстранены от судейства

— Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче Спартак — Сочи), Сухой (ошибся на матче Ротор-Спартак) и Москалев (ВАР Ротор-Спартак) отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча, — приводит Нобель Арустамян у себя в Telegram-канале слова Хачатурянца. — Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии — решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.