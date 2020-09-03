«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» — 3 октября
Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября, сообщается на сайте Российского
Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября, сообщается на сайте Российского
Встреча пройдет на домашней арене армейцев, начало игры — в 19:00 мск.
«Спартак» примет
Полностью расписание 7−10-го туров РПЛ выглядит следующим образом:
7-й тур
12 сентября (суббота).
«Тамбов» — «Уфа»,
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки»,
«Ахмат» (Грозный) — «Сочи».
13 сентября (воскресенье).
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань),
ЦСКА — «Спартак».
«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар».
14 сентября (понедельник).
«Зенит» — «Арсенал» (Тула),
«Ростов» — «Локомотив» (Москва).
8-й тур
18 сентября (пятница).
«Краснодар» — «Химки».
19 сентября (суббота).
«Урал» — «Зенит» ,
«Ростов» — «Ротор».
20 сентября (воскресенье).
«Уфа» — ЦСКА ,
«Арсенал» — «Сочи»,
«Рубин» — «Спартак»,
«Локомотив» — «Тамбов».
21 сентября (понедельник).
«Динамо» — «Ахмат».
9-й тур
26 сентября (суббота).
«Тамбов» — «Спартак»,
«Зенит» — «Уфа»,
«Сочи» — «Краснодар».
27 сентября (воскресенье).
«Арсенал» — «Ростов»,
«Ахмат» — «Урал»,
«Ротор» — «Рубин»,
ЦСКА — «Локомотив».
28 сентября (понедельник).
«Химки» — «Динамо».
10-й тур
3 октября (суббота).
«Уфа» — «Ротор»,
«Урал» — ЦСКА,
«Тамбов» — «Арсенал»,
«Спартак» — «Зенит».
4 октября (воскресенье).
«Локомотив» — «Химки»,
«Рубин» — «Ахмат»,
«Сочи» — «Ростов»,
«Динамо» — «Краснодар».