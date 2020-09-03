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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сыграет с ЦСКА 13 сентября, с «Зенитом» — 3 октября

Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября, сообщается на сайте Российского премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет на домашней арене армейцев, начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит» в 10-м туре РПЛ 3 октября, время начала 19:00.

Полностью расписание 7−10-го туров РПЛ выглядит следующим образом:

7-й тур

12 сентября (суббота).

«Тамбов» — «Уфа»,

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки»,

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи».

13 сентября (воскресенье).

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань),

ЦСКА — «Спартак».

«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар».

14 сентября (понедельник).

«Зенит» — «Арсенал» (Тула),

«Ростов» — «Локомотив» (Москва).

8-й тур

18 сентября (пятница).

«Краснодар» — «Химки».

19 сентября (суббота).

«Урал» — «Зенит» ,

«Ростов» — «Ротор».

20 сентября (воскресенье).

«Уфа» — ЦСКА ,

«Арсенал» — «Сочи»,

«Рубин» — «Спартак»,

«Локомотив» — «Тамбов».

21 сентября (понедельник).

«Динамо» — «Ахмат».

9-й тур

26 сентября (суббота).

«Тамбов» — «Спартак»,

«Зенит» — «Уфа»,

«Сочи» — «Краснодар».

27 сентября (воскресенье).

«Арсенал» — «Ростов»,

«Ахмат» — «Урал»,

«Ротор» — «Рубин»,

ЦСКА — «Локомотив».

28 сентября (понедельник).

«Химки» — «Динамо».

10-й тур

3 октября (суббота).

«Уфа» — «Ротор»,

«Урал» — ЦСКА,

«Тамбов» — «Арсенал»,

«Спартак» — «Зенит».

4 октября (воскресенье).

«Локомотив» — «Химки»,

«Рубин» — «Ахмат»,

«Сочи» — «Ростов»,

«Динамо» — «Краснодар».

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