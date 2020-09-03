Юрий Сёмин опроверг информацию о переговорах с «Ротором»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что не ведёт переговоров с волгоградским «Ротором».
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что не ведёт переговоров с волгоградским «Ротором».
«Ложная информация. В “Роторе” есть хороший и квалифицированный тренер», — сообщил Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен был встретиться с Сёминым.
По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» занял первое место в Футбольной национальной лиге и получил путёвку в элитный дивизион. В текущем розыгрыше Российской