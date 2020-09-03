Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ротором» назначен ошибочно

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий “Спартака” Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», — говорится в сообщении.