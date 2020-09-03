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17:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ротором» назначен ошибочно

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем был рассмотрен эпизод матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак», в котором в ворота клуба из Волгограда был назначен пенальти.

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Решение комиссии: судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча, сообщает сайт РФС.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий “Спартака” Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», — говорится в сообщении.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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