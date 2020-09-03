Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» перешел в клуб российской премьер-лиги

Полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко продолжит карьеру в российской премьер-лиге.

Наверх

20-летний игрок на правах аренды перешел в волгоградский «Ротор». Соглашение рассчитано до июня 2021 года. После шести туров «Ротор» с двумя очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Официально о переходе хавбека «Кайрат» объявил в марте этого года. Контракт Колесниченко с алматинским клубом рассчитан на три года.

В этом сезоне КПЛ россиянин на поле не выходил.

Футболист "Кайрата" перешел в клуб российской премьер-лиги
Стало известно, сколько будет зарабатывать Миранчук в «Аталанте»
Боец ММА рассказал о коронной фразе Федора Емельяненко
Роналду и Месси вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
«Йокериту» присуждено поражение в матче КХЛ с минским «Динамо»
Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Ротором» признан ошибкой
Владельцы «Манчестер Сити» купили 10-й футбольный клуб
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь