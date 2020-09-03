Футболист «Кайрата» перешел в клуб российской премьер-лиги
Полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко продолжит карьеру в российской
Полузащитник «Кайрата» Кирилл Колесниченко продолжит карьеру в российской
20-летний игрок на правах аренды перешел в волгоградский «Ротор». Соглашение рассчитано до июня 2021 года. После шести туров «Ротор» с двумя очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Официально о переходе хавбека «Кайрат» объявил в марте этого года. Контракт Колесниченко с алматинским клубом рассчитан на три года.
В этом сезоне КПЛ россиянин на поле не выходил.