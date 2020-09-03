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19:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Влашичу

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич вошел в сферу интересов испанской «Барселоны», сообщает издание 24sata.hr.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста сборной Хорватии заинтересован лично новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. С этим специалистом Влашич работал в английском «Эвертоне».

ЦСКА (Москва)

Утверждается, что в контракте хорвата есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, что может отрицательно сказаться на желании потенциальных покупателей приобрести Влашича, учитывая финансовые проблемы клубов, вызванные пандемией коронавируса.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провел за столичный клуб 73 игры, в которых забил 24 мяча. По итогам прошлого сезона болельщики армейцев признали хорвата лучшим игроком клуба.

Барселона (Барселона)

Ранее интерес к Влашичу проявляли итальянский «Наполи» и английский «Вест Бромвич». Контракт хорватского хавбека с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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