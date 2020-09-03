«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Влашичу

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста сборной Хорватии заинтересован лично новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман. С этим специалистом Влашич работал в английском «Эвертоне».

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Утверждается, что в контракте хорвата есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, что может отрицательно сказаться на желании потенциальных покупателей приобрести Влашича, учитывая финансовые проблемы клубов, вызванные пандемией коронавируса.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провел за столичный клуб 73 игры, в которых забил 24 мяча. По итогам прошлого сезона болельщики армейцев признали хорвата лучшим игроком клуба.

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