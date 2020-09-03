Источник: Хедира может перейти в «Зенит» в качестве свободного агента

Источник: Reuters

По сведениям источника, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Сообщается, что 33-летним немцем интересуется «Зенит».

В сезоне-2019/20 Хедира провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.