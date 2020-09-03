Источник: Хедира может перейти в «Зенит» в качестве свободного агента
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Сообщается, что 33-летним немцем интересуется «Зенит».
В сезоне-2019/20 Хедира провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.
Хедира также выступал за «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ. В составе сборной Германии хавбек стал чемпионом мира-2014.