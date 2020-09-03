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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Хедира может перейти в «Зенит» в качестве свободного агента

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

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Источник: Reuters

По сведениям источника, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Сообщается, что 33-летним немцем интересуется «Зенит».

В сезоне-2019/20 Хедира провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

Хедира также выступал за «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов и победителем клубного ЧМ. В составе сборной Германии хавбек стал чемпионом мира-2014.

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