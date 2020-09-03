Павел Погребняк опроверг сообщения о завершении карьеры
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита»,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита»,
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Погребняк якобы завершил карьеру.
«Пока нет», — сказал Погребняк РИА Новости по телефону на вопрос о том, завершил ли он карьеру игрока.
В июле 36-летний форвард покинул екатеринбургский «Урал» по истечении срока контракта.