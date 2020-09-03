Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
00
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павел Погребняк опроверг сообщения о завершении карьеры

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита», экс-форвард сборной России Павел Погребняк опроверг сообщения о том, что он завершил карьеру футболиста.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Погребняк якобы завершил карьеру.

«Пока нет», — сказал Погребняк РИА Новости по телефону на вопрос о том, завершил ли он карьеру игрока.

В июле 36-летний форвард покинул екатеринбургский «Урал» по истечении срока контракта.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Русский раунд: наши игроки — на первых ролях в полуфиналах НХЛ
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» ушел из клуба
СМИ сообщили об интересе «Барселоны» к полузащитнику ЦСКА
«Йокерит» объяснил, почему не полетел в Минск на матч с «Динамо»
Еськов высказался о скандальном пенальти в ворота «Спартака»
Карен Хачанов победил в русском дерби на US Open
«Локомотив» играет против «Спартака» в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь