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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» подпишет контракт с Юсуповым

По данным «СЭ», в ближайшее время «Сочи» объявит о подписании соглашения с Артуром Юсуповым, который пополнит клуб на правах свободного агента.

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Источник: Спорт-Экспресс

Стороны обо всем договорились.

31-летний полузащитник уже присоединился к команде и прошел тесты. В последнее время Юсупов выступал за «Динамо», летом у него закончился контракт с бело-голубыми.

В минувшем сезоне хавбек провел 21 матч за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу. (Константин Алексеев).

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