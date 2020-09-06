8 любопытных трансферов недели в РПЛ, которые мало кто заметил
Четыре клуба за неполный год — оказывается, так можно.
Четыре клуба за неполный год — оказывается, так можно.
В первую неделю осени громких трансферов в нашем чемпионате зафиксировано не было, но любопытные переходы происходили. Выделили самые интересные.
Нигерийский полузащитник начинал карьеру на родине, где в 18 лет уже стал чемпионом страны. В 2013 году игроком заинтересовалась португальская «Брага», в составе которой он провёл три года, но лишь в дубле. Достичь успехов в Португалии Осучукве не удалось, и в начале 2017 года нигериец оказался в Беларуси. С брестским «Динамо» Чиди дважды выиграл Кубок страны, стал обладателем Суперкубка и чемпионом Беларуси. В январе этого года Осучукву оказался в «Рухе», но уже в сентябре перешёл в «Химки». Проблем с адаптацией у футболиста возникнуть не должно, так как в подмосковном клубе уже есть один нигириец — Брайан Идову.
Камерунский полузащитник начал карьеру во Франции, но большую её часть провёл в Болгарии: выступал за «Литекс» и софийский ЦСКА. С 2017-го по 2020 год Бумаль защищал цвета «Урала», сыграв 64 матча. Теперь футболист отправился открывать для себя новую страну — Турцию. «Эрзурумспор» в минувшем сезоне впервые в истории вышел в Суперлигу.
Воспитанник школы «Чертаново» дебютировал в большом в футболе в 16 лет в матче ПФЛ. Много игрового времени нападающий не получил, поэтому решил отправиться в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. За несколько часов перед дебютом за хабаровскую команду Колесниченко принял участие в матче молодёжных команд, где получил красную карточку и дисквалификацию на три игры.
Ещё будучи в «Чертаново», форвард вошёл в список 60 молодых талантов мира 2000 года рождения по версии The Guardian. Колесниченко является двукратным чемпионом России среди воспитанников спортивных школ, причём на обоих первенствах, в 2014-м и 2015 годах, завоёвывал приз лучшему бомбардиру соревнований. Кроме того, Кирилл становился чемпионом и обладателем кубка Москвы, побеждал с «Чертаново» на многочисленных всероссийских и международных турнирах, забивал «Барселоне» во время поездки юношеской команды в Каталонию.
Обольский — воспитанник московского «Динамо». Правда, большую часть времени он играл за дубль. Летом 2018 года Обольский уехал в аренду в «Сочи», где забил шесть голов в 31 матче. В «Нижнем Новгороде» с игровой практикой не сложилось
Бразильский полузащитник начал карьеру на родине: защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе», с которым в 2016 году выиграл Лигу Паранаэнсе. В 2015 году Эрнани заинтересовались клубы из Европы: «Монако», «Интер» и «Фиорентина», но руководство бразильского клуба отклонило все запросы. В декабре 2016 года бразилец
Сербский полузащитник уже выступал в нашем чемпионате (с 2015-го по 2017 год защищал цвета «Амкара»), но в 2017 году вернулся на родину. «Мы не хотели его отпускать ни в один другой клуб, — говорил тренер пермяков Гаджи Гаджиев. — Но “Црвена Звезда” была настойчива, и это не случайно. Бранко — это личность, фигура и в футбольном, и в житейском понимании. Редкий человек по трудолюбию, по отношению к окружающим: он мог легко переносить трудные для него ситуации: травмы, скамейку запасных. Слова коллег из Сербии, что таких динамичных и, в хорошем смысле, агрессивных футболистов немного, — подтверждение нашего отношения к Йовичичу. За это мы его и ценили. А о его человеческих качествах говорят слова благодарности, которые он адресовал клубу после своего ухода. Далеко не все легионеры умеют говорить спасибо».
В составе белградской команды Йовичич стал трёхкратным чемпионом Сербии, сыграв 78 матчей. В начале этой недели футболист подписал трёхлетний контракт с «Уралом», где, по информации сербских СМИ, будет получать € 400 тыс. за сезон (на € 100 тыс. больше, чем имел в «Црвене Звезде»).
Пруцев — очередной воспитанник чертановской школы. После четырёх лет в московском клубе полузащитник в августе этого года перешёл в «Крылья Советов», но пробыл там лишь месяц. За самарский клуб Даниил сыграл лишь семь матчей.
Теперь Пруцев получил возможность попробовать себя в РПЛ. Вот как прокомментировал игрок свой переход в «Сочи»: «Несмотря на то, что я провел в “Крыльях” не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. “Крылья Советов” — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Хочу пожелать команде удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона. Я принял решение продолжить свою карьеру в “Сочи”, в своем родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен “Крыльям” за то, что они пошли мне навстречу».
30-летний норвежский защитник играл в России с 2015-го по 2019 год. Страндберг выступал на протяжении двух сезонов в «Краснодаре», а сезон-2018/19 провёл в дубле краснодарской команды и в «Урале».
Павел Прохоров