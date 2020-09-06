8 любопытных трансферов недели в РПЛ, которые мало кто заметил

Источник: РИА "Новости"

В первую неделю осени громких трансферов в нашем чемпионате зафиксировано не было, но любопытные переходы происходили. Выделили самые интересные.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d410c167a4ebe0100409" data-vnd="d410c167a4ebe0100409" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d410c167a4ebe0100409" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чиди Осучукву, из «Руха» в «Химки»

Нигерийский полузащитник начинал карьеру на родине, где в 18 лет уже стал чемпионом страны. В 2013 году игроком заинтересовалась португальская «Брага», в составе которой он провёл три года, но лишь в дубле. Достичь успехов в Португалии Осучукве не удалось, и в начале 2017 года нигериец оказался в Беларуси. С брестским «Динамо» Чиди дважды выиграл Кубок страны, стал обладателем Суперкубка и чемпионом Беларуси. В январе этого года Осучукву оказался в «Рухе», но уже в сентябре перешёл в «Химки». Проблем с адаптацией у футболиста возникнуть не должно, так как в подмосковном клубе уже есть один нигириец — Брайан Идову.

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Петрюс Бумаль, из «Урала» в «ББ Эрзурумспор»

Камерунский полузащитник начал карьеру во Франции, но большую её часть провёл в Болгарии: выступал за «Литекс» и софийский ЦСКА. С 2017-го по 2020 год Бумаль защищал цвета «Урала», сыграв 64 матча. Теперь футболист отправился открывать для себя новую страну — Турцию. «Эрзурумспор» в минувшем сезоне впервые в истории вышел в Суперлигу.

Кирилл Колесниченко, из «Кайрата» в «Ротор»

Воспитанник школы «Чертаново» дебютировал в большом в футболе в 16 лет в матче ПФЛ. Много игрового времени нападающий не получил, поэтому решил отправиться в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. За несколько часов перед дебютом за хабаровскую команду Колесниченко принял участие в матче молодёжных команд, где получил красную карточку и дисквалификацию на три игры.

Ещё будучи в «Чертаново», форвард вошёл в список 60 молодых талантов мира 2000 года рождения по версии The Guardian. Колесниченко является двукратным чемпионом России среди воспитанников спортивных школ, причём на обоих первенствах, в 2014-м и 2015 годах, завоёвывал приз лучшему бомбардиру соревнований. Кроме того, Кирилл становился чемпионом и обладателем кубка Москвы, побеждал с «Чертаново» на многочисленных всероссийских и международных турнирах, забивал «Барселоне» во время поездки юношеской команды в Каталонию.

За неполный 2020 год Колесниченко побывал в четырёх клубах: «Чертаново», на просмотре в ЦСКА, «Кайрате» (не сыграл ни одного матча) и теперь подписал контракт с «Ротором».

Николай Обольский, из «Динамо» в «Баракальдо»

Обольский — воспитанник московского «Динамо». Правда, большую часть времени он играл за дубль. Летом 2018 года Обольский уехал в аренду в «Сочи», где забил шесть голов в 31 матче. В «Нижнем Новгороде» с игровой практикой не сложилось из-за пандемии коронавируса (два матча за полгода). В конце июня у Обольского истёк контракт с бело-голубыми, и нападающий отправился в «Баракальдо» (Сегунда-Б, третий по силе испанский дивизион).

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Эрнани, из «Зенита» в «Парму»

Бразильский полузащитник начал карьеру на родине: защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе», с которым в 2016 году выиграл Лигу Паранаэнсе. В 2015 году Эрнани заинтересовались клубы из Европы: «Монако», «Интер» и «Фиорентина», но руководство бразильского клуба отклонило все запросы. В декабре 2016 года бразилец всё-таки покинул родную страну, перебравшись в «Зенит». С сине-бело-голубыми Эрнани подписал контракт на пять лет, но стать за это время основным игроком стартового состава не сумел.

Сначала бразилец отправился в аренду в «Сент-Этьен», а затем в «Парму». Чемпион России сезона-2018/19 был арендован итальянским клубом с опцией обязательного выкупа, поэтому сейчас это полноценный трансфер.

Бранко Йовичич, из «Црвены Звезды» в «Урал»

Сербский полузащитник уже выступал в нашем чемпионате (с 2015-го по 2017 год защищал цвета «Амкара»), но в 2017 году вернулся на родину. «Мы не хотели его отпускать ни в один другой клуб, — говорил тренер пермяков Гаджи Гаджиев. — Но “Црвена Звезда” была настойчива, и это не случайно. Бранко — это личность, фигура и в футбольном, и в житейском понимании. Редкий человек по трудолюбию, по отношению к окружающим: он мог легко переносить трудные для него ситуации: травмы, скамейку запасных. Слова коллег из Сербии, что таких динамичных и, в хорошем смысле, агрессивных футболистов немного, — подтверждение нашего отношения к Йовичичу. За это мы его и ценили. А о его человеческих качествах говорят слова благодарности, которые он адресовал клубу после своего ухода. Далеко не все легионеры умеют говорить спасибо».

В составе белградской команды Йовичич стал трёхкратным чемпионом Сербии, сыграв 78 матчей. В начале этой недели футболист подписал трёхлетний контракт с «Уралом», где, по информации сербских СМИ, будет получать € 400 тыс. за сезон (на € 100 тыс. больше, чем имел в «Црвене Звезде»).

Даниил Пруцев, из «Крылья Советов» в «Сочи»

Пруцев — очередной воспитанник чертановской школы. После четырёх лет в московском клубе полузащитник в августе этого года перешёл в «Крылья Советов», но пробыл там лишь месяц. За самарский клуб Даниил сыграл лишь семь матчей.



Теперь Пруцев получил возможность попробовать себя в РПЛ. Вот как прокомментировал игрок свой переход в «Сочи»: «Несмотря на то, что я провел в “Крыльях” не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. “Крылья Советов” — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Хочу пожелать команде удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона. Я принял решение продолжить свою карьеру в “Сочи”, в своем родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен “Крыльям” за то, что они пошли мне навстречу».

Стефан Страндберг, из «Трапани» в «Урал»

30-летний норвежский защитник играл в России с 2015-го по 2019 год. Страндберг выступал на протяжении двух сезонов в «Краснодаре», а сезон-2018/19 провёл в дубле краснодарской команды и в «Урале».

В декабре 2019 года Стефан подписал контракт с итальянским клубом «Трапани», выступающим в Серии Б. Сыграв 12 матчей во второй части сезона, Страндберг вернулся в Россию, подписав контракт с уральским клубом на правах свободного агента.