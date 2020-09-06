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16:24 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ахметов сможет сыграть за ЦСКА не раньше второй половины октября

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Продолжающий восстановление после операции полузащитник футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов сможет выйти на поле не раньше второй половины октября. Об этом ТАСС сообщил агент 22-летнего игрока Ираклий Гегечкори.

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Источник: РИА "Новости"

Ахметов в июне перенес операцию на плече, после чего не выходил на поле. В воскресенье пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что футболист приступил к работе в общей группе с ограничениями.

«В следующем туре [чемпионата России] со “Спартаком” Ильзат не сыграет, это невозможно, — сказал Гегечкори. — Предположительно, он сможет выйти на поле после следующей паузы на игры сборных (россияне 11 и 14 октября в Лиге наций сыграют с командами Турции и Венгрии соответственно — прим. ТАСС). Это вполне реально».

«Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера — выпускать его или нет», — добавил агент полузащитника ЦСКА.

Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативных передачи. В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги клуб Ахметова занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести играх. В седьмом туре армейцы дома сыграют со «Спартаком», встреча состоится 13 сентября на «ВЭБ-Арене».

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