Футболист Ахметов сможет сыграть за ЦСКА не раньше второй половины октября

Источник: РИА "Новости"

Ахметов в июне перенес операцию на плече, после чего не выходил на поле. В воскресенье пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что футболист приступил к работе в общей группе с ограничениями.

«В следующем туре [чемпионата России] со “Спартаком” Ильзат не сыграет, это невозможно, — сказал Гегечкори. — Предположительно, он сможет выйти на поле после следующей паузы на игры сборных (россияне 11 и 14 октября в Лиге наций сыграют с командами Турции и Венгрии соответственно — прим. ТАСС). Это вполне реально».

«Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера — выпускать его или нет», — добавил агент полузащитника ЦСКА.