Футболист Ахметов сможет сыграть за ЦСКА не раньше второй половины октября

Ахметов в июне перенес операцию на плече, после чего не выходил на поле. В воскресенье пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что футболист приступил к работе в общей группе с ограничениями.
«В следующем туре [чемпионата России] со “Спартаком” Ильзат не сыграет, это невозможно, — сказал Гегечкори. — Предположительно, он сможет выйти на поле после следующей паузы на игры сборных (россияне 11 и 14 октября в Лиге наций сыграют с командами Турции и Венгрии соответственно — прим. ТАСС). Это вполне реально».
«Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнет тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберет форму, сможет играть. Но это будет решение тренера — выпускать его или нет», — добавил агент полузащитника ЦСКА.
Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативных передачи. В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги клуб Ахметова занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков в шести играх. В седьмом туре армейцы дома сыграют со «Спартаком», встреча состоится 13 сентября на «ВЭБ-Арене».