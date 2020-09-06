Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Уэльс
Болгария
00
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Андорра
Фарерские острова
01
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Россия
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Финляндия
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Латвия
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава проекта по внедрению VAR в России провел встречу с игроками «Химок»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин провел семинар для футболистов и тренерского штаба подмосковных «Химок», сообщается на сайте клуба.

Наверх

В августе сообщалось, что судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) намерен провести серию лекций для игроков и тренеров клубов для разъяснения спорных вопросов, касающихся изменений в правилах игры и работы системы VAR.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, встреча прошла в воскресенье на тренировочной базе «Химок», в рамках семинара Калошин рассказал о некоторых изменениях в правилах, разобрал ряд спорных эпизодов, которые касались вмешательства системы VAR в игру, ответил на вопросы команды. Также представитель РФС, футболисты и тренеры обсудили спорные решения, принятые арбитрами в матчах.

«Благодарны РФС за то, что такая встреча наконец состоялась. Не только у “Химок”, но и у других команд накопилось множество вопросов к судейскому корпусу по работе VAR и трактовке тех или иных правил и нововведений. Диалог с клубами — единственное верное решение, если мы хотим повысить уровень судейства матчей чемпионата страны. Надеюсь, подобные встречи станут регулярными», — прокомментировал семинар главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли: итоги 2 раунда
«Барселона» готова заплатить за двух игроков более 50 млн евро
Тренер: Венгрии будет сложно набрать очки в матче против россиян
Туктамышева поделилась планами на четверные прыжки
Месси разочарован отсутствием поддержки игроков «Барселоны»
Рематч финала ЧМ и другие: Топ-5 ставок на Лигу наций
Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь