Глава проекта по внедрению VAR в России провел встречу с игроками «Химок»

В августе сообщалось, что судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) намерен провести серию лекций для игроков и тренеров клубов для разъяснения спорных вопросов, касающихся изменений в правилах игры и работы системы VAR.

Как отмечается, встреча прошла в воскресенье на тренировочной базе «Химок», в рамках семинара Калошин рассказал о некоторых изменениях в правилах, разобрал ряд спорных эпизодов, которые касались вмешательства системы VAR в игру, ответил на вопросы команды. Также представитель РФС, футболисты и тренеры обсудили спорные решения, принятые арбитрами в матчах.

«Благодарны РФС за то, что такая встреча наконец состоялась. Не только у “Химок”, но и у других команд накопилось множество вопросов к судейскому корпусу по работе VAR и трактовке тех или иных правил и нововведений. Диалог с клубами — единственное верное решение, если мы хотим повысить уровень судейства матчей чемпионата страны. Надеюсь, подобные встречи станут регулярными», — прокомментировал семинар главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько.