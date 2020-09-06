«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче

Источник: РИА "Новости"

Счёт был открыт во втором тайме — на 55-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Игорь Коновалов. Спустя пять минут екатеринбургский клуб восстановил равновесие, гол забил полузащитник Рафал Аугустиняк.

«Рубин», набрав в шести турах восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте.

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