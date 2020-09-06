«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» провели контрольный матч, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» провели контрольный матч, воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме — на 55-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Игорь Коновалов. Спустя пять минут екатеринбургский клуб восстановил равновесие, гол забил полузащитник Рафал Аугустиняк.
«Рубин», набрав в шести турах восемь очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской
В 7-м туре чемпионата России «Рубин» на выезде встретится с московским «Динамо». Матч состоится 13 сентября. «Урал» дома сыграет с «Химками» (12 сентября).