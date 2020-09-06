«Зенит» интересуется хавбеком «Бенфики» Таарабтом

Марокканским футболистом также интересуются «Олимпиакос» и «Сампдория». За ситуацией следит «Фиорентина».



Таарабт выступает за «Бенфику» с 2015 года. До этого марокканец играл за «Милан», «Дженоа», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Фулхэм». Контракт футболиста с «Бенфикой» действует до июня 2022 года.