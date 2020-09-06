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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» интересуется хавбеком «Бенфики» Таарабтом

Петербургский «Зенит» проявил интерес к полузащитнику «Бенфики» Аделю Таарабту, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: AFP 2020

Марокканским футболистом также интересуются «Олимпиакос» и «Сампдория». За ситуацией следит «Фиорентина».

Таарабт выступает за «Бенфику» с 2015 года. До этого марокканец играл за «Милан», «Дженоа», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Фулхэм». Контракт футболиста с «Бенфикой» действует до июня 2022 года.

Зенит (Санкт-Петербург)

В минувшем сезоне 31-летний хавбек провёл 38 матчей, забил гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5,5 млн.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, покинувшим клуб по истечении контракта в связи с желанием выступать в Европе.

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