«Матч ТВ» не покажет матч ЦСКА — «Спартак»
Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матч 7-го тура Российской
Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матч 7-го тура Российской
Встречу, которая состоится 13 сентября, покажут на канале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В расписании трансляций «Матч ТВ» в это время значится матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант».
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин ранее рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».