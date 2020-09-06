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6 сентября, источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» не покажет матч ЦСКА — «Спартак»

Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

Встречу, которая состоится 13 сентября, покажут на канале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В расписании трансляций «Матч ТВ» в это время значится матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант».

Российская Премьер-Лига

12 сентября, суббота

  • 13:45. «Тамбов» — «Уфа» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)
  • 16:30. «Урал» — «Химки» («Матч Премьер»)
  • 19:00. «Ахмат» — «Сочи» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)

13 сентября, воскресенье

  • 16:30. «Динамо» — «Рубин» («Матч Премьер»)
  • 19:00. ЦСКА — «Спартак» («Матч Премьер»)
  • 19:00. «Ротор» — «Краснодар» («Матч Футбол 1»).

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин ранее рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

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