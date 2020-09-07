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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

O Jogo: ЦСКА приостановил переговоры по Пальинье

ЦСКА и «Спортинг» приостановили переговоры по полузащитнику португальского клуба Жоау Пальинье.

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Источник: Спорт-Экспресс

Данная инициатива исходила от российского клуба, сообщает O Jogo.

«Спортинг» требует за своего игрока 15 миллионов евро, однако ЦСКА указанную сумму платить не готов. Ранее сообщалось, что москвичи предлагают за 25-летнего футболиста 12 миллионов.

Тем не менее, ЦСКА еще не отказался от трансфера и еще может вернуться к этому варианту.

В минувшем сезоне Пальинья сыграл в составе «Браги», где выступал на правах аренды, 44 матча, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом из Лиссабона рассчитан до лета 2023 года.

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