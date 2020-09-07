СМИ: Черышев отклонил предложение «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс

«Быки» сделали 29-летнему игроку выгодное в финансовом плане предложение, однако тот его отклонил, так как рассчитывает остаться в стане «летучих мышей». Россиянин надеется заслужить доверие нового тренера «Валенсии» Хави Грасии в ходе подготовки к сезону.

Ранее появлялась информация, что россиянин отклонил предложения «Зенита» и одного из московских клубов — «Спартака» или ЦСКА.

В минувшем сезоне в составе «Валенсии» Черышев сыграл 31 матч, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,8 миллиона евро.