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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» арендовал у батумского «Динамо» нападающего Джовино Фламариона

Волгоградский «Ротор» арендовал у «Динамо» (Батуми) бразильского нападающего Джовино Фламариона, сообщается на сайте клуба РПЛ.

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Арендное соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом году форвард, который является воспитанником бразильского «Палмейраса», был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, за 30 матчей он забил 17 голов.

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