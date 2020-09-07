«Ротор» арендовал у батумского «Динамо» нападающего Джовино Фламариона
Волгоградский «Ротор» арендовал у «Динамо» (Батуми) бразильского нападающего Джовино Фламариона, сообщается на сайте клуба РПЛ.
Волгоградский «Ротор» арендовал у «Динамо» (Батуми) бразильского нападающего Джовино Фламариона, сообщается на сайте клуба РПЛ.
Арендное соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца сезона.
В прошлом году форвард, который является воспитанником бразильского «Палмейраса», был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, за 30 матчей он забил 17 голов.