Отец Влашича рассказал об отношении тренера «Барселоны» к футболисту ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

Влашич выступал под руководством голландского специалиста в английском «Эвертоне», откуда перешел в российский клуб два года назад. В августе Куман был назначен на пост главного тренера испанской «Барселоны».

«Куман очень хотел приобрести Николу, что стало важным фактором при его переезде в Англию. В дебютном матче он сыграл безошибочно. С каждой тренировкой доверие тренера росло, а Рональд часто повторял: “Не могу поверить, что такую зрелую игру можно показывать в 19 лет”. Но потом Кумана уволили. Новый тренер пришел из молодежной команды и доверял своим ребятам, отправив моего сына на трибуну», — рассказал отец Влашича в интервью хорватскому изданию Vecernji.

«На одной из тренировок Уэйн Руни даже сказал, что Влашич может стать лучшим игроком в мире, если продолжит так работать. Выступая в России, он только подтверждает эти слова», — добавил Йошко Влашич.