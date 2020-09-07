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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» подписал контракт с Юсуповым

Бывший футболист московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Артур Юсупов стал игроком «Сочи», сообщается на странице сочинского клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сроки контракта с 31-летним полузащитником не называются. Юсупов, выступавший в прошлом сезоне за «Динамо», стал игроком «Сочи» на правах свободного агента, так как его контракт с московским клубом истек летом.

Юсупов, воспитанник академии имени Юрия Коноплева из Самарской области, выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 год и с января 2019 по лето 2020 года. С 2015 по 2017 год полузащитник играл за «Зенит», затем выступал за «Ростов», сначала на правах аренды, а с 2018 года на постоянной основе. В активе Юсупова два матча за сборную России.

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