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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузяев — в топ-10 самых дорогих свободных агентов мира. Кавани — первый

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих свободных агентов мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

В десятку вошел хавбек Далер Кузяев, у которого летом истек контракт с «Зенитом». 27-летний футболист делит четвертое место с двумя игроками, с ориентировочной стоимостью 8 миллионов евро.

Возглавил рейтинг Эдинсон Кавани, стоимость которого оценивается в 20 миллионов. Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

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1. Эдинсон Кавани (33 года, последний клуб «ПСЖ») — 20 миллионов.

2. Райан Фрэйзер (26, «Борнмут») — 17,5.

3. Марио Гетце (28, «Боруссия» Д) — 10,5.

4. Дэниэл Старридж (31, «Трабзонспор») — 8.

Натаниэл Клайн (29, «Ливерпуль») — 8.

Далер Кузяев (27, «Зенит») — 8.

7. Хосе Кальехон (33, «Наполи») — 7,5.

8. Джакомо Бонавентура (31, «Милан») — 7.

9. Кевин Штегер (27, «Фортуна» Д) — 6.

10. Пату (31, «Сан-Паулу») — 4,8.

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