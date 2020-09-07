«Динамо» объявило о переходе Лесового из «Арсенала»
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с футболистом Даниилом Лесовым, который ранее выступал за тульский «Арсенал».
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с футболистом Даниилом Лесовым, который ранее выступал за тульский «Арсенал».
Как отмечается, 22-летний полузащитник заключил с «бело-голубыми» контракт сроком на пять лет. Подробности трансфера не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма компенсации составила 1,8 миллиона евро.
Лесовой ранее был футболистом киевского «Динамо» и петербургского «Зенита», но в Российской
В нынешнем сезоне на счету Лесового шесть игр в РПЛ, в которых он забил два мяча. В своем последнем матче за «Арсенал» в шестом туре чемпионата России против московского «Спартака» хавбек заработал удаление за агрессивное поведение в отношении бокового арбитра.