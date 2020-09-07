«Динамо» объявило о переходе Лесового из «Арсенала»

Источник: Пресс-служба ФК "Динамо" (Москва)

Как отмечается, 22-летний полузащитник заключил с «бело-голубыми» контракт сроком на пять лет. Подробности трансфера не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма компенсации составила 1,8 миллиона евро.

Лесовой ранее был футболистом киевского «Динамо» и петербургского «Зенита», но в Российской премьер-лиге (РПЛ) он дебютировал именно в составе «Арсенала», за который выступал с 2018 года, сначала на правах аренды, а с нынешнего сезона — на постоянной основе. Всего за «оружейников» полузащитник провел 54 матча, в которых забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.

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