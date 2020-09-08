Тамбовская область в полном объеме выполнила бюджетные обязательства перед ФК «Тамбов»

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила ТАСС о том, что футболисты клуба написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По данным газеты «Спорт-Экспресс», игроки намерены не выйти на поле в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Уфой» 12 сентября, если образовавшаяся за несколько месяцев задолженность не будет погашена.

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«На сезон-2019/20 руководство клуба подготовило смету расходов на сумму 782,6 млн рублей, она была утверждена. Из общей суммы большую часть, 450 млн рублей, составляли средства бюджета Тамбовской области, оставшиеся 332,6 млн рублей — собственные доходы указанной НКО. Фактически по итогам сезона 2019/20 “Тамбов” получил из бюджета Тамбовской области финансирование в размере 588 млн рублей. Размер собственных доходов клуба составил 192,1 млн рублей. Таким образом, бюджетные обязательства области перед “Тамбовом” выполнены в полном объеме», — сообщил Белоусов.