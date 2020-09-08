Александр Атаманенко вернулся на пост коммерческого директора «Спартака»
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Александр Атаманенко вновь занял пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Александр Атаманенко вновь занял пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте футбольного клуба.
Атаманенко уже работал в данной должности с 2014 по 2019 год. До этого он был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтёр».
В июле пост коммерческого директора «Спартака» покинул Алексей Власов, занимавший данную должность с сентября 2019 года.