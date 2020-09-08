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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин дал совет Ефремову по поведению в колонии

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин дал совет актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет тюремного заключения, по поведению в колонии. Его слова приводит КП.

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Источник: РИА "Новости"

Кокорин посоветовал Ефремову пережить случившееся с терпением и достоинством. «Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились», — заявил он. Футболист посчитал, что актеру не следует ждать поблажек в колонии, так как к знаменитостям относятся с опаской.

Спартак (Москва)

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб.


Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП
ТВЦ

8 октября 2018 года Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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