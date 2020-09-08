Кокорин дал совет Ефремову по поведению в колонии

Источник: РИА "Новости"

Кокорин посоветовал Ефремову пережить случившееся с терпением и достоинством. «Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились», — заявил он. Футболист посчитал, что актеру не следует ждать поблажек в колонии, так как к знаменитостям относятся с опаской.

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8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб.



Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП ТВЦ